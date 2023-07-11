Собянин: в Москве за 12 лет построили 39 новых медицинских объектов для детей

По словам мэра столицы, Детская больница святого Владимира станет одной из самых современных клиник не только Москвы, но и России, а также получит собственную вертолетную площадку

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Москвы возвели за последние 12 лет 39 медицинских объектов для детей. Также в рамках программы обновления первичного звена реконструируется и модернизируется 10 детско-взрослых и 83 детских поликлиники, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин.

"Огромная работа, в результате которой медицинская помощь маленьким жителям города должна выйти на новый уровень качества и комфорта. Прежде всего, модернизируем материально-техническую базу. Строим детские поликлиники, больницы и перинатальные центры - 39 новых медицинских объектов за последние 12 лет", - написал мэр в своем блоге.

В частности, в июне 2023 года в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) "Коммунарка" был открыт детский корпус, ранее в 2021 году в том же ММКЦ было открыто детское инфекционное отделение. Также в 2022 году в Москве было открыто два перинатальных центра, в Коммунарке и в городской клинической больнице (ГКБ) №67 имени Л. А. Ворохобова в Хорошево-Мневниках. В 2017 году завершились работы по перестройке детского стационара в Морозовской детской больнице, за счет чего мощности больницы были увеличены до 80 тыс. пациентов в год. В 2021 году был открыт первый в России городской центр детской трансфузиологии, а в 2022 с открытием детского центра больницы имени М. П. Кончаловского была решена проблема с отсутствием детской больницы в Зеленограде.

"В планах завершить строительство нового многопрофильного комплекса Детской больницы святого Владимира. По масштабу - общая площадь здания почти 55 тыс. кв. м - и объему работ это один из крупнейших проектов столичного здравоохранения. По оснащенности это будет одна из самых современных клиник не только Москвы, но и России. Больница получит и собственную вертолетную площадку", - подчеркнул Собянин.

Кроме того, с 2011 года в Москве было возведено 14 детских и 19 детско-взрослых поликлиник, еще 8 медицинских учреждений находятся на этапе строительства. По сообщению мэра столицы, шесть крупных многопрофильных стационаров: ММКЦ "Коммунарка", Морозовская и Филатовская больницы, больницы имени Башляевой и Сперанского, а также больница святого Владимира сформируют каркас детской медицины и будут оказывать помощь не только москвичам, но и детям с тяжелыми заболеваниями из других регионов.