11 июля, 11:18

"ВКонтакте" объявила гостей синей дорожки VK Fest в Москве

По синей дорожке на площади Искусств Парка Горького пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров и другие

VK Fest объявил список приглашенных гостей синей дорожки фестиваля, который пройдет в Москве 15 и 16 июля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

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По дорожке на площади Искусств Парка Горького пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров и другие. Зрители также увидят Mary Gu, MOT, Seville (Artik & Asti), Konfuz, IOWA, Xolidayboy, Валю Карнавал, JONY и Клаву Коку.

Музыканты и ведущие исполнят треки в необычном формате. Организаторы фестиваля отметили, что гости смогут спеть с Игорем Николаевым и услышазть исполнение фонк-версии песни "Комарово" в декорациях Atomic Heart. 

Концепцией синей дорожки в этом году стало слияние природы, современного искусства и технологий. 

Репортаж с мероприятия будет доступен в официальном сообществе VK Fest. 

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