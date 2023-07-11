"ВКонтакте" объявила гостей синей дорожки VK Fest в Москве

По синей дорожке на площади Искусств Парка Горького пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров и другие

VK Fest объявил список приглашенных гостей синей дорожки фестиваля, который пройдет в Москве 15 и 16 июля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

По дорожке на площади Искусств Парка Горького пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров и другие. Зрители также увидят Mary Gu, MOT, Seville (Artik & Asti), Konfuz, IOWA, Xolidayboy, Валю Карнавал, JONY и Клаву Коку.

Музыканты и ведущие исполнят треки в необычном формате. Организаторы фестиваля отметили, что гости смогут спеть с Игорем Николаевым и услышазть исполнение фонк-версии песни "Комарово" в декорациях Atomic Heart.

Концепцией синей дорожки в этом году стало слияние природы, современного искусства и технологий.

Репортаж с мероприятия будет доступен в официальном сообществе VK Fest.