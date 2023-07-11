11 июля, 11:16

В Подмосковье врачи провели около 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных

По словам первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой, благодаря онлайн-приемам беременная женщина может сэкономить время на поход в поликлинику к врачу и задать все волнующие ее вопросы онлайн

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных оказали врачи с начала года в Московской области в рамках регионального проекта "Наша женская консультация". Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Проект "Наша женская консультация" реализуется в регионе с начала года. Он позволит внедрить единый стандарт работы, ввести новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации. Благодаря таким онлайн-приемам беременная женщина может сэкономить время на поход в поликлинику к врачу и задать все волнующие ее вопросы онлайн. Всего с начала года врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе подчеркнули, что онлайн-приемы позволяют скорректировать лечение, получить консультацию у психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды и многое другое. 

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