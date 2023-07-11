Школьникам Зеленограда расскажут, как безопасно провести летние каникулы

В частности, детям расскажут, что делать, если укусило насекомое, получена ссадина или солнечный удар

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Школьники Зеленограда узнают на интерактивных встречах, как безопасно провести летние каникулы. Об этом сообщает во вторник префектура Зеленоградского административного округа.

На занятия, которые проведут 15 июля, приглашаются дети в возрасте от 6 до 12 лет. "Профессионалы своего дела проведут встречу на тему "Каникулы в городе" и донесут до детей важную и полезную информацию", - сказали в префектуре. В частности, заведующая детской поликлиникой №105 Лейла Бирюкова и сотрудники станции скорой медицинской помощи имени А.С. Пучкова расскажут детям, что делать, если укусило насекомое, получена ссадина или солнечный удар. "Сотрудники ГИБДД покажут специализированную транспортную технику и напомнят о правилах безопасности на дороге", - продолжили в префектуре.

Кроме того, запланирована интерактивная лекция "Безопасность в интернете": детям расскажут о базовых правилах безопасного поведения в интернете и научат защищаться от мошенников в сети. "Юные участники получат памятный диплом и полезный подарок", - заметили в префектуре.