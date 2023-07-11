Почти 90% среднего опрошенного медперсонала получают менее средней зарплаты по региону

По данным проведенного "Народным фронтом" опроса, 8% врачей получают более 200% от средней заработной платы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Почти 90% фельдшеров, медсестер и других представителей среднего медицинского персонала в РФ получают менее 100% от средней зарплаты по региону. Об этом свидетельствуют данные проведенного "Народным фронтом" опроса, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в рамках мониторинга выполнения майских указов президента РФ от 2012 года, которые предусматривают доведению зарплат врачей до 200%, а среднего и младшего медперсонала - до 100% от средней зарплаты в регионе.

"В результате были получены следующие данные: 88% средних медицинских работников получают менее 100% от средней заработной платы по региону, 41% врачей получают менее 100% от средней заработной платы по региону, 51% врачей получают от 100% до 200% от средней заработной платы по региону, 8% врачей получают более 200% от средней заработной платы по региону", - сказали в пресс-службе движения.

В опросе, который проводился в апреле - июне 2023 года с помощью социологической онлайн-платформы "Народный контроль", приняли участие 20,3 тыс. респондентов из 89 регионов РФ (5,5 тыс. врачей, 13,5 тыс. представителей среднего медицинского персонала и 1,3 тыс. - младшего медицинского персонала). Предельная погрешность не превышает 5%.