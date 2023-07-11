В Запорожской области начало официально работать региональное агентство новостей

Инициатором создания нового СМИ было правительство области и региональное отделение Союза журналистов России

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Новое региональное средство массовой информации Запорожское агентство новостей (ЗАН) официально начало работать в новом российском регионе. Об этом сообщила журналистам заместитель директора департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец.

"Нашим районам, городам оказывают шефскую помощь регионы России, вся Россия помогает Запорожской области, у каждого района есть свой шеф. Примерно такое же шефство журналистское сообщество России взяло над новыми регионами. У нас в области создано Запорожское агентство новостей. <...> Есть журналисты, которые работают у нас и для этого агентства пишут", - сказала она.

В настоящее время у Запорожского агентства новостей работает сайт и Telegram-канал.

"Инициатором создания нового СМИ было правительство Запорожской области и региональное отделение Союза журналистов России. <...> Ожидаем, что это будет сплав местной новостной повестки и опыта, профессионализма федеральных СМИ. Уникальность этого проекта в том, что в его реализации нам будут помогать наши коллеги из федеральных информагентств в плане консультаций и организации работы", - рассказал председатель Союза журналистов Запорожской области Сергей Корабельников.

По его словам, сотрудничать в агентстве смогут все заинтересованные журналисты региональных СМИ. "Это хорошая возможность получить новые компетенции, а расти в журналистике всегда есть куда", - отметил он.