11 июля, 18:45
Пандемия COVID-19

В Нижегородской области отменили введенный из-за пандемии режим повышенной готовности

При этом в регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей

ТАСС, 11 июля. В Нижегородской области отменили введенный из-за пандемии режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"Обращаем ваше внимание на то, что на территории Нижегородской области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей (культурно-досуговых, спортивно-физкультурных, публичных и иных мероприятий), за исключением некоторых случаев. Ранее запрет был установлен указом губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 "О введении режима повышенной готовности". Указ признается утратившим силу, а режим повышенной готовности отменяется с 12 июля 2023 года в связи с рекомендациями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и информацией Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области о значительном снижении уровня заболеваемости в регионе", - говорится в сообщении.

Ограничение на проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей теперь обусловлено не режимом, связанным с распространением коронавирусной инфекции, а режимом, связанным с обеспечением общественной безопасности, охраной общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Прежним останется и механизм согласования проводимых массовых мероприятий с очным присутствием людей. Заявки от организаторов будут рассматриваться оперативным штабом, в состав которого входят представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти. 

Теги:
РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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