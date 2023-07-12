11 июля, 21:24

В Раде предложили уменьшать срок заключенным за чтение книг на украинском языке

Депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Гривко назвал целью законопроекта способствование исправлению и ресоциализации осужденных

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Лицам, приговоренным к лишению свободы на Украине, могут уменьшить срок наказания за чтение книг на государственном языке. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде депутатом от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергеем Гривко.

"При прочтении осужденным лицом каждой новой книги из перечня литературы, утвержденного Министерством юстиции Украины (на государственном языке в бумажной или электронной форме) <...> срок назначенного такому лицу наказания в виде лишение свободы уменьшается путем отчисления трех суток", - говорится в тексте документа.

Целью законопроекта автор называет способствование исправлению и ресоциализации осужденных к лишению свободы лиц, формирование у них правильных духовных и моральных ценностей.

Для подтверждения количества книг, прочитанных заключенным, он должен будет сдать экзамен в рамках специально созданной электронной учетной системы. Уточняется, что число прочитанных книг, дающих право на снижение срока наказания, составляет не более 10 единиц за календарный год. В случае принятия законопроекта, осужденные ежегодно смогут сократить срок лишения свободы не более, чем на месяц.

Реализацию соответствующих мер предлагается возложить на администрацию исправительных колоний, которые должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой. 

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