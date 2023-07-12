Токаев поручил кабмину решить проблему с дефицитом пресной воды в Мангистауской области

По информации пресс-службы главы республики, нехватка питьевой воды в регионе, составляющая порядка 77,2 тыс. куб. м в сутки, особенно остро проявляется летом

АСТАНА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству решить проблему с дефицитом пресной воды в Мангистауской области и увеличить мощности опреснительного завода "Каспий". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по поводу нехватки пресной воды. Глава государства поручил правительству и акимату (администрации - прим. ТАСС) области в возможно короткий срок решить данную проблему", - говорится в сообщении.

Отмечено, что нехватка питьевой воды в регионе, составляющая порядка 77,2 тыс. куб. м в сутки, особенно остро проявляется в летний период. При этом сложная ситуация складывается в Мунайлинском районе. В связи с ремонтом вышедшей из строя насосной установки на опреснительном заводе "Каспий" подача воды в район снизилась с 13 тыс. куб. м до 10 тыс. куб. м в сутки.

"С учетом ежегодного роста численности населения имеется необходимость в увеличении мощностей опреснительного завода "Каспий" на 20 тыс. куб. м в сутки, что позволит довести подачу до 40 тыс. куб. м питьевой воды в сутки. Принято решение о выделении на эти цели из резерва правительства 5,6 млрд тенге (более $12,5 млн - прим. ТАСС)", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, реализация проекта по доведению мощности опреснительного завода "Каспий" до 40 тыс. куб. м в сутки позволит обеспечить население сел Мунайлинского района и села Курык Каракиянского района бесперебойным водоснабжением и полностью покрыть имеющийся дефицит.