Нарышкин: проект "Наркомы Великой Победы" станет вкладом в юбилей 80-летия Победы

По словам председателя Российского исторического общества, издание призвано рассказать о системе управления народным хозяйством в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин выразил уверенность, что проект многотомного издания "Наркомы Великой Победы" будет интересным и станет достойным вкладом в будущий юбилей 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Уверен, что проект "Наркомы Великой Победы" будет интересен не только для профессиональных исследователей, но и для всех любителей отечественной истории, и он станет достойным вкладом в подготовку к будущему юбилею - к 80-летию нашей великой Победы", - сказал он в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу первой книги "Народный Комиссариат Государственного контроля СССР 1941-1945" из многотомной серии "Наркомы Великой Победы".

Как отметил Нарышкин, издание призвано рассказать о системе управления народным хозяйством в годы Великой Отечественной войны. "Каждый том этого книжного цикла будет посвящен отдельному народному комиссариату или его руководителям. Над текстом работают профессиональные историки, архивисты, а организационную часть проекта выполняют соответствующие органы государственной власти России, в том числе к их компетенции относится и поиск источников финансирования проекта", - указал он.

"Как я сказал, в проекте участвуют органы федеральной власти и приемники народных комиссариатов с точки зрения курируемых отраслей. Руководители федеральных министерств и ведомств, с которыми мы взаимодействуем, видят в этом проекте достойную возможность отдать дань уважения, дань памяти своим предшественникам, для них это дело чести", - подчеркнул председатель РИО.

В начале пресс-конференции Нарышкин также отметил, что 12 июля, в день проведения мероприятия, отмечается 80-летие исторической битвы под Прохоровкой - крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны.