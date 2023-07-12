Госсовет Коми предложил поправки в федеральный закон в пользу северянок с детьми

Это необходимо, что устранить различные подходы и гарантировать положенные по этому федеральному закону досрочные пенсии по старости женщинам с 50 лет при наличии двух и более детей

СЫКТЫВКАР, 12 июля. /ТАСС/. Госсовет Коми внес на рассмотрение Госдумы поправки в федеральный закон "О страховых пенсиях", чтобы устранить различные подходы и гарантировать положенные по этому федеральному закону досрочные пенсии по старости женщинам с 50 лет при наличии двух и более детей и определенного трудового стажа на Крайнем Севере. Соответствующий пакет документов размещен на официальном портале правовой информации.

"Согласно пункту 2 части 1 статьи 32 федерального закона "О страховых пенсиях", женщины, родившие двух и более детей, по достижении 50 лет, вправе претендовать на досрочную страховую пенсию по старости, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали в районах Крайнего Севера не менее 12 лет, либо не менее 17 лет в приравненных к ним местностях. <…> Однако различные подходы в вопросах учета периодов работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не позволяют претендовать на досрочное назначение страховой пенсии женщинам", - говорится в пояснительной записке к постановлению Госсовета Коми.

Не могут получить такую пенсию женщины при наличии страхового стажа и "смешанного" стажа работы, когда имеется как период работы на Крайнем Севере, но менее 12 лет, так и в приравненных к районам Крайнего Севера местностях, но менее 17 лет. При этом для данной категории женщин не предусмотрена возможность учета их периодов работы, установленная в пункте 6 части 1 статьи 32 данного федерального закона, по которому каждый год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы на Крайнем Севере.

Конституционный суд РФ неоднократно указывал на то, что в сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации, означает помимо прочего запрет вводить такие различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания, отмечено в пояснении Госсовета.

"Предлагается установить единообразный подход к исчислению периодов работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, и распространить на женщин, родивших двух и более детей и достигших возраста 50 лет, норму, в соответствии с которой каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. Данное изменение повысит социальную защищенность женщин и стимулирование рождаемости на Крайнем Севере", - сообщается в пояснительной записке к документу.