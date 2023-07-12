В Киргизии запретили рекламу энергетических напитков

В министерстве экономики и коммерции республик пояснили, что к энергетическим относятся напитки, в которых содержатся "стимулирующие компоненты", в том числе кофеин, гуарана, таурин и женьшень

БИШКЕК, 12 июля. /ТАСС/. Запрет на рекламу энергетических напитков введен в Киргизии. Об этом сообщили в министерстве экономики и коммерции республики.

"Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым 3 июля 2023 года подписан закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О рекламе". Данным законом вводится запрет на рекламу энергетических напитков", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, к энергетическим относятся напитки, в которых содержатся "стимулирующие компоненты", в том числе кофеин, гуарана, таурин и женьшень.

"Некоторые из энергетиков содержат до 100 мг кофеина в одной порции, что в 8 раз больше, чем обычная порция кофе. При употреблении напитка возникает риск повышения сахара в крови и скачков артериального давления, особенно опасен для несовершенолетнего возраста", - отмечается в сообщении.