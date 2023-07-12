Местоблюститель патриарха Грузии отказался утверждать, что был отравлен

Владыка Шио сообщил, что чувствует себя хорошо

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио заявил, что пока не может говорить в утвердительной форме о том, что его отравили.

"Я чувствую себя хорошо. Точно говорить о чем-то сложно, однако я надеюсь, что все прояснится. Было ли это каким-то бытовым отравлением или результатом какого-то воздействия, я пока не могу вам сказать", - сообщил он грузинским журналистам.

Вместе с тем в рамках уголовного дела о возможном отравлении владыки в МВД был опрошен руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе. Замглавы МВД Александр Дарахвелидзе ранее в среду сообщил журналистам, что дело расследует департамент центральной криминальной полиции. Идут все необходимые следственные мероприятия, о которых будет обществу сообщено позже.

Джагмаидзе 6 июля сообщил, что местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии могли отравить, так как в его крови обнаружены тяжелые металлы. Он также добавил, что владыка Шио на данный момент чувствует себя хорошо, продолжает работать. Позже МВД возбудило уголовное дело о покушении на убийство.

Синод Грузинской православной церкви объявил в 2018 году митрополита Шио (Элизбара Муджири) местоблюстителем Католикоса-Патриарха Грузии. В последнее время он проводит литургии вместо Илии II, который в силу возраста редко появляется на публике.