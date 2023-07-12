Прикамье поделится с ДНР опытом решения экологических проблем при закрытии шахт

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что экономики Донбасса и Пермского края достаточно схожи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Пермский край поделится с Донецкой народной республикой (ДНР) опытом решения экологических проблем при закрытии угольных шахт. Об этом сообщил ТАСС губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в кулуарах Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Экономики Донбасса и Пермского края достаточно схожи. Сейчас там стоит вопрос, что делать с шахтами, которые завершили выработку. У нас есть не очень хороший опыт в Пермском крае, к сожалению, наследие 1990-х годов, когда были закрыты шахты Кизеловского угольного бассейна (КУБ), и сейчас мы получаем экологические сложности с точки зрения излива шахтных вод. Но при этом у нас есть научные разработки, вопросы изучения сейсмики с точки зрения проблем по калийным шахтам. Мы всеми этими наработками будем делиться: как не допустить проблем, и, если они есть, как их преодолевать", - рассказал Махонин, отметив важность того, чтобы "Донбасс максимально быстро восстанавливался, и эти сложности с инфраструктурой, экологией преодолевались, а не нарастали".

По словам главы Прикамья, сейчас в регионе есть несколько вариантов решения экологических проблем КУБа, однако эти вопросы находятся в зоне ответственности федеральных властей.

Ранее министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович сообщал, что ситуация в Кизеловском угольном бассейне достигает уровня экологического бедствия. По его словам, на территории КУБа с 2001 года образовалось 19 самоизливов шахтных вод из затопленных шахт, суммарный объем которых составляет от 35 до 70 млн кубических метров воды в год, также на промплощадке находятся 33 отвала и более 150 га нарушенных земель.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.