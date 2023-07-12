Движение по Дмитровскому путепроводу в Москве откроют в декабре

Объект готов на 63%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Движение по Дмитровскому путепроводу, одному из ключевых сооружений на одноименном шоссе, запустят в декабре. Строительная готовность объекта составляет 63%, сообщил в среду руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сейчас подрядчик завершил работы по укрупнительной сборке металлического пролетного строения, ведутся работы по его окраске. Также идет устройство подпорных стен и перекладка инженерных коммуникаций. По окончании проекта - в декабре 2023 года - автомобилисты смогут оценить улучшения и быстрее передвигаться по Дмитровскому шоссе в оба направления. <…> Строительная готовность объекта составляет 63%", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба депстроя.

Он отметил, что работы на объекте ведутся в непрерывном режиме. Чтобы не затруднять движение наземного транспорта, был построен временный путепровод, который демонтируют после реконструкции.

Также по проекту установят шумозащитные экраны, переложат почти 20 км инженерных коммуникаций и благоустроят прилегающую территорию - разобьют 2,4 га газонов, высадят более 200 деревьев и кустарников.

"После запуска движения увеличится пропускная способность Дмитровского шоссе, тем самым улучшив транспортную доступность ряда районов - Тимирязевского, Марфино, Бутырского, Коптево, Отрадное, Бескудниковского, Западное Дегунино, Головинского. Суммарно в них проживают около 750 тыс. человек", - добавил Загрутдинов.