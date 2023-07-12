Собянин осмотрел исторический стадион "Авангард" на шоссе Энтузиастов после реставрации

Президент федерации скейтбординга в России Илья Вдовин в ходе общения с мэром отметил, что в настоящее время идет работа по открытию спортивной школы по скейтбордингу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации и благоустройства спортивного комплекса "Авангард" на шоссе Энтузиастов в Перово.

"Мы говорили о крытом скейт-парке, непростой проект, но все функционирует, все работает круглый год", - сказал Собянин в среду в ходе осмотра скейт-парка на территории комплекса.

Президент федерации скейтбординга в России Илья Вдовин в ходе общения с мэром отметил, что в настоящее время идет работа по открытию спортивной школы по скейтбордингу.

Собянин также пообщался с воспитанниками школы футбола, которые уже занимаются на новом стадионе на территории комплекса. Мэр отметил, что покрытие стадиона с системой подогрева позволяет проводить тренировки круглый год.

О спорткомплексе

Стадион "Авангард" был построен в 1954 году в районе Перово. В 2021 году его территория перешла в собственность правительства Москвы, которое разработало проект первой за почти 70 лет реконструкции стадиона. В ходе голосования на портале "Активный гражданин" 82% участников поддержали проект. Работы были начаты в январе 2022 года и проводились в несколько этапов. Первый этап работ был завершен в 2022 году, второй этап - в июле 2023 года.

Общая площадь благоустройства составила 12 га. Важнейшей задачей, стоявшей перед специалистами, была реставрация наиболее ценного элемента исторического облика "Авангарда" - входной группы с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов. Для любителей активного отдыха обустроили многофункциональную зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута. На территории спорткомплекса оборудовали скейт-парк и памп-трек.

Реконструкция в районах

Также проводится активная работа по улучшению качества жизни жителей Перово и Новогиреево. После реконструкции открыт филиал №1 городской поликлиники №69 в районе Новогиреево. На этой неделе первых пациентов приняли еще четыре реконструированных поликлиники - филиал №3 ДГП №131 (Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 38А), головное здание ГП №166 (Орехово-Борисово, Домодедовская улица, дом 9), филиал №2 КДП №121 (Южное Бутово, Веневская улица, дом 27) и филиал №1 ГП №219 (Северное Тушино, улица Вилиса Лациса, дом 23, корпус 2).

Таким образом, в 2020-2023 годах правительство Москвы выполнило реконструкцию 97 зданий поликлиник. В 104 зданиях завершаются строительно-монтажные работы.

Кроме того, идет строительство первой новостройки по программе реновации в Новогиреево. Две жилые 21-этажные секции на едином стилобате возводятся по индивидуальному проекту. Работы планируется завершить до конца июля 2023 года. В новостройке 200 просторных квартир общей площадью 11,3 тыс. кв.м.

Всего в программу реновации в районе Новогиреево включено 72 жилых дома. В новые квартиры должны переехать свыше 16 тыс. человек.