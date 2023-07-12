Годовщину Прохоровского сражения отметили возложением цветов к мемориалу битвы 1943 года

Также в память о павших воинах в храме Святых апостолов Петра и Павла прошла божественная литургия, которую возглавил викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Дионисий

ТАСС, 12 июля. Губернаторы регионов Центрального Черноземья и полномочный представитель президента по Центральному федеральному округу (ЦФО) Игорь Щеголев отметили 80-летие Прохоровского сражение возложением цветов к Звоннице, основному памятнику крупнейшему танковому сражению Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале администрации Белгорода.

"На Прохоровском поле возложили цветы к Звоннице и памятнику трех полководцев. В торжественной церемонии приняли участие губернатор региона Вячеслав Гладков, губернаторы соседних областей и Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и другие почетные гости", - говорится в сообщении.

В возложении венков также приняли участие губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Звонница - основной памятник мемориального комплекса "Прохоровское поле", он возведен в двух километрах от окраины поселка Прохоровка Белгородской области в память о воинах, погибших в крупнейшем танковом сражении Великой Отечественной войны. Неподалеку от Звонницы установлены бюсты русских полководцев Дмитрия Донского, Михаила Кутузова, Георгия Жукова, а также построен храм Святых Апостолов Петра и Павла. Звонница и храм считаются символами третьего ратного поля России, в число которых входят Куликовская битва и Бородинское сражение.

По данным мэрии Белгорода, накануне на Соборной площади зажгли более 5 тыс. свечей в виде надписи "Прохоровка 80. Помним", а среду в парке Победы в Прохоровке открыли интерактивные площадки и полевые кухни, где варят солдатскую кашу. Например, повара Белгорода приготовили 1 300 порций солдатской каши "Города Первого Салюта". Как уточняется в сообщении, в память о павших воинах в храме Святых апостолов Петра и Павла прошла божественная литургия, которую возглавил викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Дионисий.

О Прохоровском сражении

12 июля 1943 года в Белгородской области произошло крупнейшее танковое сражение во Второй мировой войне. На поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника, Красная Армия перешла в контрнаступление. Победа в Прохоровском танковом сражении стала переломным событием для всего хода Великой Отечественной войны.

