Филиппины разрешили показ фильма "Барби" с размытой спорной картой

Решение приняли после проверки, проведенной из-за сообщений о сцене с картой, якобы демонстрирующей претензии Китая на спорные острова в акватории Южно-Китайского моря

БАНГКОК, 12 июля. /ТАСС/. Совет по обзору и классификации кино и телевидения (MTRCB) разрешил показ фильма "Барби" в кинотеатрах Филиппин после проверки, проведенной из-за сообщений о сцене с картой, якобы демонстрирующей претензии Китая на спорные острова в акватории Южно-Китайского моря. Показы будут осуществляться только при условии, что спорная карта будет размытой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в среду.

"Совет по обзору и классификации кино и телевидения постановил, что, учитывая контекст, в котором карта была изображена в фильме, спорная сцена не изображает "линию девяти пунктиров". Вместо этого карта изображала маршрут воображаемого путешествия Барби из Страны Барби в "реальный мир" - неотъемлемую часть сюжета картины. Совет строго предупреждает всех кинематографистов, продюсеров и дистрибьюторов, что он, не колеблясь, наложит санкции и/или запретит фильмы, в которых присутствует "девятипунктирная линия", как противоречащие закону," - говорится в сообщении.

Согласно данным, опубликованным британской вещательной корпорацией Би-би-си, фильм выйдет в прокат при условии, что карта в спорной сцене будет показана размытой.

Ранее в этом месяце вьетнамские власти запретили в стране премьеру нового голливудского фильма "Барби" также из-за демонстрации в нем карты с "линией девяти пунктиров" - U-образной линией, которую использует Пекин для определения его территориальных требований в районе Южно-Китайского моря.

Китай десятилетиями ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами из-за территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что Пекин не обладает исключительными правами на контроль над этой акваторией.