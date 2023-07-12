Пляжи после непогоды в Сочи планируют открыть к 15 июля

Пользователи пляжей, в частности, моют пляжный инвентарь и убирают мусор

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Пляжи в Сочи продолжают убирать от последствий непогоды, их планируют открыть для отдыхающих к субботе, когда наладятся погодные условия. Об этом журналистам сообщили в администрации Сочи в среду.

"В Сочи пляжные территории готовятся к открытию. В настоящее время на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Пляжи остаются закрытыми. Однако постепенно погода налаживается. И к субботе, по прогнозам синоптиков, температура воздуха уже составит +31 градус, морской воды - выше 24 градусов", - говорится в сообщении.

Пользователи пляжей продолжают устранять последствия непогоды, в частности, моют пляжный инвентарь, убирают мусор.

Сочинский национальный парк возобновил работу нескольких туробъектов, приостановленную 11 июля в связи с непогодой. "Экотропа "Ажек", "Берендеево царство", а также территория в районе Змейковских водопадов вновь доступны для посещения. Объекты Сочинского национального парка работают в штатном режиме", - говорится в сообщении нацпарка, опубликованное в его Telegram-канале. Однако в связи с продлением в Сочи штормового предупреждения до конца суток 12 июля туристов просят соблюдать правила безопасности на маршрутах.

11 июля из-за новых ливней в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза уровень воды поднялся до отметки "неблагоприятное явление", в Лазаревском и Хостинском районах включили сирены оповещения населения, позже уровень воды начал снижаться. В Лазаревском районе также прошел крупный град, максимальный диаметр которого достигал 35 мм, в результате оказались повреждены кровли частных домов и автомобили, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.

До этого в Сочи дожди шли на протяжении трех дней. В ночь на 9 июля в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на 10 июля в Адлерском районе выпало еще 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Были эвакуированы почти 600 человек, среди них местные жители и туристы.