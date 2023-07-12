КС снял запрет на работу в ФССП лицам с закрытыми из-за раскаяния уголовными делами

Законодателю предписано внести изменения в правовое регулирование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) снял запрет на трудоустройство в органы принудительного исполнения, в частности в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), для лиц, уголовное дело по ряду статей в отношении которых было прекращено в связи с "деятельным раскаянием". Федеральному законодателю надлежит внести соответствующие изменения в регулирование, следует из опубликованного в среду постановления КС РФ.

"Впредь до внесения соответствующих изменений прекращение в отношении лица уголовного преследования по делу частного обвинения в связи с деятельным раскаянием не может служить препятствием для поступления (основанием для отказа в приеме) на государственную службу в органы принудительного исполнения, если оно имело место не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы принудительного исполнения", - говорится в решении.

Жалоба бывшего пристава

Поводом для проверки положений 92 ФЗ "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" стала жалоба бывшего судебного пристава Роллана Пахомова.

С января 2005 года Пахомов служил судебным приставом в Управлении Минюста РФ по Мурманской области, в 2017 году он стал начальником отдела организации исполнительного производства. В 2020 году Пахомову сообщили, что его должность федеральной государственной гражданской службы сокращена в связи с принятием указанного ФЗ и выделения службы приставов в самостоятельный вид службы с особым регулированием.

При этом Пахомову сообщили, что он может поступить на службу в органы по новому закону. Бывший пристав направил заявление, успешно прошел испытания, предъявил свои награды и поощрения, однако, в трудоустройстве ему было отказано. Причина - против него возбуждалось уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью (115 УК РФ), прекращенное в 2001 году в связи с "деятельным раскаянием".

Пахомов попытался оспорить это решение в судебных инстанциях, однако, получил отказы. Основание - оспариваемые им положения 92 ФЗ. Суды сочли, что деятельное раскаяние не является основанием для устранения препятствий для трудоустройства лица, привлекавшегося к уголовному процессу. Исчерпав другие способы защиты своих интересов, бывший пристав обратился с жалобой на законодательство в КС.

Решение КС РФ

Судьи КС РФ подчеркнули, что законодатель вправе предъявлять особые требования к кандидатам на поступление на службу в органы принудительного исполнения, но при соблюдении баланса интересов. Оспариваемые положения прямо устанавливают, что гражданин не может попасть на службу, если он подвергался уголовному преследованию, которое было прекращено за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, из-за амнистии или связи с деятельным раскаянием.

КС РФ указал, что деятельное раскаяние по делам частного обвинения необходимо, чтобы лицо способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред. Деятельное раскаяние требует гораздо больше усилий со стороны обвиняемого, чем прекращение дела частного обвинения в связи с примирением сторон.

Соответственно, если лицо, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование по делу частного обвинения, перестало быть общественно опасным, загладило причиненный вред, и уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием, то это не может влечь более строгих правовых последствий для поступления на службу.

В связи с этим пункт 4 части 4 статьи 17 оспоренного закона признан не соответствующим Конституции, поскольку он запрещает поступление на службу в ОПИ лицам, уголовное преследование которых по делам частного обвинения было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Законодателю предписано внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование. До этого момента прекращение в отношении лица уголовного преследования по делу частного обвинения в связи с деятельным раскаянием не может препятствовать принятию на государственную службу в органы принудительного исполнения, если оно имело место не менее чем за три года до дня поступления в ОПИ. Дело самого Пахомова подлежит пересмотру в установленном порядке.