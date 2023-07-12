В Крыму рассказали, сколько медучреждений осталось полностью лицензировать

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, 21 учреждение лицензировано частично

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Двадцать одно медицинское учреждение осталось полностью лицензировать в Республике Крым в ближайшие два года - это четверть от общего числа медучреждений в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

"На сегодняшний день все 84 медицинские организации имеют лицензию: 63 лицензированы полностью, 21 лицензирована частично", - сказали в министерстве.

С 2014 по 2023 год на модернизацию региональной инфраструктуры здравоохранения из федерального и региональных бюджетов было выделено 48,3 млрд рублей. Благодаря этому в Крыму построили более 250 объектов первичной медицинской помощи, а также провели капитальный ремонт более чем на 850 объектах здравоохранения.

"Наиболее активная динамика по модернизации отрасли здравоохранения отмечается за последние три года. В период с 2020 по 2023 годы выполнено 1 172 мероприятия: проведено 350 капитальных ремонтов, построено 217 объектов здравоохранения, выполнено 650 мероприятий по разработке проектно-сметной документации, приобретена 1 661 единица медицинского оборудования", - отметили в региональном Минздраве.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на два года - до 1 июля 2025 года - срок, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий.