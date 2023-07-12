В Анапе из-за надвигающегося циклона ввели режим повышенной готовности

Коммунальные и экстренные службы города перевели в усиленный режим работы

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Прохождение циклона прогнозируют по территории города-курорта Анапы, ожидается непогода, введен режим повышенной готовности. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Анапы в среду.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта Анапы решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования "Повышенная готовность". Все коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС", - говорится в сообщении.

С конца прошлой недели непогода установилась в Сочи, где прошли залповые дожди, вызвавшие подтопления. Затем 11 июля в Сочи выпал град.

С вечера 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население, пропали без вести четыре человека. В общей сложности подтоплены 650 дворов, из них вода зашла в 290 домов, здание районной больницы, включая реанимационное отделение, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных в разных поселках. Повреждены коммунальные системы.