Ведущий новостей Би-би-си попал в больницу после обвинений в порочащей связи с подростком

Причиной госпитализации стали проблемы с психическим здоровьем, сообщила его жена Вики Флинд

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Ведущий главной новостной программы Би-би-си Хью Эдвардс попал в больницу, после того как был обвинен в порочащей его связи с подростком. Супруга Эдвардса, который с 2003 года ведет 10-часовые выпуски новостей Би-би-си, а также освещал церемонии похорон Елизаветы II и коронации Карла III, выступила с соответствующим заявлением в среду вечером.

"Хью испытывает серьезные проблемы с психическим здоровьем. Хорошо известно, что в последние годы он лечился от тяжелой депрессии. События последних дней значительно усугубили ситуацию, у него случился очередной серьезный приступ, и теперь он находится в больнице, где получает лечение и будет оставаться в обозримом будущем", - говорится в заявлении жены Эдвардса тележурналистки Вики Флинд.

Скандал вокруг ведущего начал разгораться 7 июля, когда газета The Sun сообщила, что один из звездных сотрудников Би-би-си в течение нескольких лет выплатил больше £35 тыс. ($45 тыс.) за непристойные фотографии и видео подростка, имя и пол которого не были названы. Сообщалось, что речь идет о девушке или юноше, которому было 17 лет на момент начала общения с Эдвардсом, а сейчас около 20 лет. Речь может идти о преступлении, если журналист получал подобные фотографии от подростка, которому еще не было 18 лет, однако, как заявили в среду в Скотленд-Ярде, каких-либо доказательств нет.

В течение нескольких дней ни The Sun, ни Би-би-си, сообщившая, что ее сотрудник временно отстранен от эфира, не раскрывали, о ком именно идет речь. Лишь в среду супруга Эдвардса подтвердила, что родители подростка, давшие интервью The Sun, говорили именно о ее муже. После этого стало известно о других обвинениях в адрес журналиста. Оказалось, что на "неподобающее поведение" с его стороны жаловались трое бывших и нынешних сотрудников Би-би-си. В СМИ также появилась информация о том, что журналист угрожал человеку, с которым переписывался на сайте знакомств.

Эдвардсу 61 год, он отец пятерых детей.