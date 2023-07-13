Новый посол Казахстана в РФ посетил Мемориал Героям-панфиловцам в Волоколамске

Даурен Абаев напомнил, что казахстанцы участвовали в войне, начиная от Брестской крепости и до водружения знамени Победы над Рейхстагом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Недавно назначенный посол Казахстана в России Даурен Абаев посетил Мемориал Героям-панфиловцам в Волоколамске. Здесь прошло торжественное мероприятие, посвященное 82-летию со дня формирования в Алма-Ате 316-й Панфиловской дивизии, сообщила пресс-служба посольства Казахстана в РФ.

В мероприятии приняли участие глава Волоколамского городского округа Московской области Михаил Сылка, председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа Сергей Шорников, представители военно-патриотических клубов и юнармейцы.

"В ходе своего выступления на торжественной церемонии Даурен Абаев отметил, что подвиг 28-ми героев-панфиловцев вошел в историю Великой Отечественной войны как символ героизма, бесстрашия и мужества. Он подчеркнул, что казахстанцы участвовали в войне, начиная от Брестской крепости и до водружения знамени Победы над Рейхстагом", - говорится в сообщении. Абаев отметил, что в Казахстане широко известен и близок сердцу каждого город воинской славы и доблести - Волоколамск. Память о нем хранится во многом благодаря Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы.

В свою очередь Михаил Сылка напомнил, что в героической дивизии 30 национальностей стояли плечом к плечу, жители региона помнят и чтят героизм дивизии, сформированной в Алма-Ате.

12 июля 1941 года в Алма-Ате началось формирование 316-й стрелковой дивизии. В ряды дивизии вошли представители 28 народов СССР, основной костяк составили новобранцы из Казахстана. 16 ноября 1941 года 316-я дивизия вела бои в районе Волоколамского шоссе и прославилась подвигом 28 своих героев, остановивших удары четырех дивизий вермахта, в том числе двух - танковых. За подвиги, совершенные при защите Москвы, 17 ноября дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а 23 ноября за успешные действия в ходе боев дивизия получила почетное именование "имени генерал-майора И. В. Панфилова".