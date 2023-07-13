В Могилевской области обнаружили захоронение расстрелянных фашистами мирных жителей

Как отметили в Генпрокуратуре Белоруссии, их уничтожили в июле 1942 года в 500 м от деревни Усакино в период карательной операции Adler

МИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Неизвестное ранее захоронение местных жителей, расстрелянных фашистами в лесном массиве вблизи деревни Усакино Кличевского района Могилевской области, обнаружено в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты костные останки не менее 17 человек, а также гильзы, пули, кухонная утварь и предметы гражданской одежды", - отмечается в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве проинформировали, что местные мирные жители были уничтожены в июле 1942 года в 500 м от деревни Усакино в период проводимой фашистами карательной операции Adler.

В конце мая генеральный прокурор Андрей Швед проинформировал о том, что следователям необходимо осмотреть около 200 мест массового уничтожения людей. По информации начальника управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Белоруссии полковника Сергея Корнева, на 2023 год запланированы работы на более 100 поисковых объектах. Из них более 90 - это полевые поисковые работы именно на местах воинских захоронений и захоронений жертв войн и порядка 34-36 объектов - в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа, уточнил представитель Минобороны Белоруссии.