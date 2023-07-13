Телеканал ТНТ запускает ежедневное утреннее шоу

Оно будет выходить с 07:00 до 09:00

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Утреннее шоу с прямыми включениями из разных регионов страны появится на телеканале ТНТ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя в четверг.

"В новом сезоне на телеканале ТНТ появится ежедневное утреннее шоу, которое будет выходить семь дней в неделю с 07:00 до 09:00 часов", - говорится в сообщении.

На связь с ведущими шоу будут выходить специальные корреспонденты ТНТ с включениями из разных городов по всей стране. Они будут рассказывать о том, что происходит в их городе или регионе прямо сейчас.

"Утреннее шоу - большой шаг для ТНТ, который за 25 лет своего существования наконец-то подошел к прямому эфиру. Это будет большое развлекательное шоу с большим количеством рубрик, красивыми молодыми ведущими и корреспондентами по всей нашей необъятной стране и возможностью дотянуться до каждого зрителя во всех регионах", - привели в пресс-службе слова директора телеканала ТНТ Тины Канделаки.