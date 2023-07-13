В Подмосковье начались тренинги для врачей по бесконфликтному общению

Ожидается, что до конца года его пройдут 630 участковых терапевтов и врачей общей практики

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Врачи медучреждений Московской области смогут пройти тренинг по бесконфликтному общению. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"На поликлиническое звено ложится огромная нагрузка. Ежедневно наши поликлиники посещают порядка 120 тыс. человек. И стрессоустойчивость, умение найти общий язык с пациентом при такой нагрузке - важные качества. Ранее подобный курс прошли администраторы поликлиник - порядка 3,5 тыс. человек. Теперь тренинг запустили для врачей. Ожидается, что до конца года его пройдут 630 участковых терапевтов и врачей общей практики", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В министерстве уточнили, что обучение проходят участковые врачи-терапевты и врачи общей практики. Занятия проводятся очно специалистами Центра развития компетенций Московского областного научно-исследовательского института имени М. Ф. Владимирского. Тренинг состоит из коротких лекций и групповых обсуждений, а также включает в себя отработку навыков в ролевой игре с симулированным пациентом.