В Москве начались съемки сериала "Я не стар" об участниках проекта "Московское долголетие"

В итоговый состав актеров вошли около 80 участников "Московского долголетия"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главными героями сериала "Я не стар" в жанре мокьюментари (имитация документальных съемок) стали участники проекта "Московское долголетие". Для отбора актеров провели четыре кастинга, в которых приняли участие более 500 москвичей старшего поколения, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"В столице снимут сериал об участниках проекта "Московское долголетие". Он будет состоять из 10 серий и посвящен взаимоотношениям между поколениями. Стендап и танцы, футбол и фольклор, модный показ и кулинарный батл - каждая из серий представляет отдельное направление проекта и удивительную историю главных героев - участника проекта "Московское долголетие" Петра и его внучки Саши", - говорится в сообщении.

Съемки пройдут в столичных парках, на улицах города, стадионе "Авангард", в торгово-развлекательном центре "Атриум", креативном пространстве "Новый Манеж", культурном центре "Щукино", центрах московского долголетия и на других площадках. В итоговый состав актеров вошли около 80 участников "Московского долголетия", которые занимаются в группах по различным направлениям проекта, а также посещают клубы по интересам в центрах московского долголетия. Вместе с ними в съемках примут участие артисты кино и телевидения: певица Валерия, комментатор Виктор Гусев, актер и певец Родион Газманов, шоумен Вячеслав Макаров и другие.

"С помощью этого сериала мы рассказываем о по-настоящему важных изменениях в сознании людей, которые происходят благодаря "Московскому долголетию", - отметил режиссер сериала Олег Санько. - Хочется максимально показать не только всевозможные направления проекта, но и то, как меняются участники - морально, духовно-нравственно и психологически. Главная миссия сериала - популяризация идеи единства среди москвичей старшего поколения. Коллективизм, дружба, общение и чувство плеча - все это присуще участникам "Московского долголетия" и помогает настроиться на плодотворную работу".

Съемки сериала проходят в рамках традиционного фестиваля "Серебряная астра" проекта "Московское долголетие". В этом году он организован в четвертый раз. В предыдущие годы участники проекта поставили 35 спектаклей по российской и зарубежной классике, снимались в полнометражном фильме "Серебряная астра", а также создали авторский спектакль вместе с молодыми театральными режиссерами.