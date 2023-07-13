В Карелии отличившиеся участники СВО смогут получить бесплатные участки

Землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 июля. /ТАСС/. Отличившиеся участники специальный военной операции смогут получить бесплатные земельные участки в Карелии. Соответствующий закон по предложению главы республики Артура Парфенчикова приняли депутаты законодательного собрания региона в окончательном чтении в четверг, сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович.

"Наш долг сегодня сделать все возможное для оказания максимального внимания участникам спецоперации и их семьям. И для этого мы должны использовать все доступные нам механизмы помощи. Участок земли для них здесь, дома, где их ждут, это не только мера поддержки республикой своих бойцов, но и знак уважения и благодарности за то, что они защищают нашу страну, рискуя своими жизнями", - сообщил журналистам спикер.

По словам парламентария, новая мера поддержки рассчитана на участников СВО, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также членов семей погибших бойцов, отмеченных такими наградами. Землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства.

Глава республики поблагодарил депутатский корпус за поддержку. Он подчеркнул, что помощь землякам, которые защищают интересы государства, и их семьям на сегодняшний день - приоритет в работе правительства региона. "В Карелии работает Фонд поддержки участников СВО. Здесь оперативно решаются просьбы и обращение жителей Карелии, причастных к спецоперации. Вместе с тем нужна системная работа. Считаю, что возможность получить земельный участок станет большим подспорьем для наших ребят и их семей, позволит строить реальные мирные планы на будущее", - отметил Парфенчиков.

Ранее в карельском парламенте приняли законы о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей, а также о ежемесячном пособии проживающим для детей погибших бойцов.