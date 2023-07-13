Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области увеличилось до 64

В стационаре находятся 32 человека

ПЕНЗА, 13 июля. /ТАСС/. Число случаев кори, выявленных в селе Средняя Елюзань Пензенской области увеличилось до 64, случаи заболевания отмечаются и в других населенных пунктах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

"По данным на 13 июля в селе Средняя Елюзань с подозрением на корь выявлено 64 человека. В стационаре находятся 32 человека, на амбулаторном лечении 18 человек, выздоровело - 14", - говорится в сообщении.

Первые случаи кори в Средней Елюзани были выявлены в конце июня. Постановлением правительства региона в селе был введен карантин. По данным Минздрава, ситуация по заболеваемости корью в селе находится на пике. Кроме того, случаи заражения отмечаются также в городах Пенза, Кузнецк, селе Неверкино и поселке городского типа Шемышейка.

Средняя Елюзань - одно из крупнейших татарских сел в Европе, самый крупный населенный пункт Городищенского района Пензенской области. В селе проживают более 9 тыс. человек.