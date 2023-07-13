Дума исключает братьев и сестер супругов из состава семьи при оформлении социальной помощи

Согласно пояснительной записке, соответствующий законопроект подготовлен для унификации требований к условиям и порядку оказания государственной соцпомощи

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, который при расчете среднедушевого дохода исключает из состава малоимущей семьи, подающей заявление на получение социальной помощи, братьев и сестер супругов, а также их родителей.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в марте 2023 года правительством РФ. Согласно пояснительной записке, проект подготовлен для унификации требований к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи.

Законопроектом предлагается изложить статью 13 закона "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" в новой редакции. Согласно новой редакции, в состав семьи "включаются заявитель, подавший заявление об оказании государственной социальной помощи, супруг (супруга) заявителя, несовершеннолетние дети заявителя, дети, находящиеся под его опекой (попечительством), и его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам)".

По действующим нормам, в состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются в том числе родители и усыновители супругов, их братья и сестры.