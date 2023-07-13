Адвокаты по назначению вправе требовать компенсаций при просрочке оплаты их труда

ная трактовка положений Гражданского кодекса вела бы к нарушению прав адвокатов и подрывала бы процесс судебных разбирательств в целом, следует из постановления Конституционного суда России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу адвоката из Тувы, постановил: работавшие по назначению адвокаты вправе требовать компенсации в случаях, если оплата их услуг со стороны госорганов была просрочена. Иная трактовка положений Гражданского кодекса вела бы к нарушению прав адвокатов и подрывала бы процесс судебных разбирательств в целом, следует из опубликованного в четверг постановления КС РФ.

"Признать п. 1 ст. 395 ГК РФ в нормативном единстве с п. 3 ст. 2, пп. 2 п. 1 ст. 8 и п. 2 ст. 307 не противоречащими Конституции РФ, поскольку - по их конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - они не могут выступать в качестве основания для отказа в удовлетворении требования адвоката, участвовавшего в уголовном деле по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда, о взыскании процентов за несвоевременную выплату уполномоченными государственными органами вознаграждения за оказание этим адвокатом юридической помощи", - говорится в тексте постановления.

Суть претензий адвоката

Поводом для проверки конституционности положений ГК РФ, регулирующих порядок выплат по договорам, заключаемым с органами госвласти, стала жалоба адвоката Виталия Михайлика. С 2018 по 2020 год Михайлик выступал адвокатом по назначению органов МВД РФ по Республике Тыве и защищал права и интересы обвиняемых в уголовных делах.

Задолженность местных правоохранительных органов по оплате услуг адвоката превысила 100 тыс. рублей, после чего Михайлик обратился в суд с требованием взыскания задолженности и образовавшихся процентов. Суды признали задолженность по оплате труда и обязали органы выплатить ее, но отказали во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. В этом вопросе суды ссылались на то, что трудовые отношения адвоката и органов МВД не основаны на гражданско-правовом договоре, а являются расходными обязательствами государства, которые выплаты подобных процентов не предусматривают.

Исчерпав другие судебные способы защиты своих прав, адвокат обратился с жалобой на законодательство в КС РФ. По мнению Михайлика, сложившаяся практика не предполагает механизмов взыскания компенсации за несвоевременную оплату труда и ставит адвокатов по назначению в неравное положение с адвокатами по договору.

Решение КС РФ

КС РФ подчеркнул, что оплата труда адвоката по назначению возмещается за счет средств федерального бюджета. Стоимость услуг адвоката в таких делах определяется с учетом сложности дела, затраченного адвокатом времени и т. д. Оплата работы защитника должна перечисляться в течение 30 дней с момента решения органов об этой выплате. Своевременность такой выплаты - важная гарантия справедливости и стабильности судебного разбирательства.

Конституция закрепляет право каждого на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов госвласти. По своим целям вознаграждение адвоката по назначению не отличается от оплаты труда адвоката по обычному договору, несмотря на разные источники финансирования. В этой связи адвокаты по назначению точно так же вправе требовать взыскания процентов за задержанную оплату труда.

Отдельно КС добавил, что федеральный законодатель имеет возможность установить специальные правила для возмещения убытков адвокатов по назначению в случае задержек им оплаты труда и в других аналогичных случаях.

При данной трактовке, определенной КС РФ, сами по себе нормы ГК РФ не противоречат Конституции. Исходя из изложенной позиции КС РФ, решения по делу адвоката Михайлика подлежат пересмотру в установленном порядке.