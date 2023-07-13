МЧС сообщило, что дымовые извещатели в жилых домах за пять лет спасли 4 тыс. человек

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. 4 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. детей, с 2018 года спаслись от пожаров благодаря установленным в квартирах и домах автономным дымовым извещателям. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"С 2018 по 2022 год работа автономных дымовых извещателей способствовала спасению 4 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. несовершеннолетних", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.