13 июля, 12:36,
обновлено 13 июля, 12:41

МЧС сообщило, что дымовые извещатели в жилых домах за пять лет спасли 4 тыс. человек

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. 4 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. детей, с 2018 года спаслись от пожаров благодаря установленным в квартирах и домах автономным дымовым извещателям. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"С 2018 по 2022 год работа автономных дымовых извещателей способствовала спасению 4 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. несовершеннолетних", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС. 

Теги:
РоссияВоронов, Сергей Иванович
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