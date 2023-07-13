Дума уточнила список преступлений, за которые в СИЗО и колониях будут содержать отдельно

В частности, отдельно будут содержаться подозреваемые и обвиняемые в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, в грабеже и разбое

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, уточняющий перечень преступлений, подозреваемые и обвиненные в совершении которых будут отдельно содержаться в следственных изоляторах (СИЗО) и других местах лишения свободы.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов в сентября 2019 года в пакете с другими инициативами, направленными на отдельное содержание в СИЗО и колониях лидеров организованных преступных сообществ. Поправки предлагается внести в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Так, устанавливается, что отдельно от других должны содержаться подозреваемые и обвиняемые в совершении террористического акта и содействии террористической деятельности, а также в захвате заложников, в организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, в бандитизме, организации преступного сообщества и в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Кроме того, отдельно от других в СИЗО и колониях будут содержаться подозреваемые и обвиняемые в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, в грабеже и разбое, в заражении ВИЧ-инфекцией, а также в изнасиловании. Такие же нормы распространяются на матерей, подозреваемых или обвиняемых в убийстве новорожденного.