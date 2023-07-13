В Филимонковском поселении построят торговый центр до конца года

Здание будет включать в себя три надземных и один подземный этаж

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Инвестор завершит в Москве строительство торгового центра площадью 2,5 тыс. кв. м в Филимонковском поселении (Новомосковский административный округ) до конца года. Об этом сообщил в четверг заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Здание торгового центра будет включать в себя три надземных и один подземный этаж. Комплекс будет оснащен современными системами охраны и противопожарной безопасности. Всю инфраструктуру адаптируют для маломобильных граждан. Возле торгового центра строители оборудуют парковку для посетителей и сотрудников", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

После окончания основных работ специалисты выполнят благоустройство и озеленение прилегающей территории, установят наружное освещение и малые архитектурные формы. "Благодаря открытию торгового центра у жителей района появится возможность в шаговой доступности приобретать как товары первой необходимости, так и другие категории продукции повседневного потребления. Также в здании разместятся предприятия сферы услуг и кафе. Большим преимуществом, конечно, станет создание рабочих мест в непосредственной близости от жилых домов", - подчеркнул Бочкарев.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, отметил, что Филимонковское поселение - один из самых ярких примеров реализации политики комплексного развития территорий, принципа сбалансированной застройки. "В этом районе построены три крупных жилых комплекса, и одновременно мы активно вводим социальные, культурные объекты, магазины, создаем рабочие места, успешно развиваем транспортную инфраструктуру. За последние два года здесь появились две магистральные автодороги, запущены новые маршруты общественного транспорта; рядом довольно скоро откроется станция метро Троицкой линии", - сказал он.

По словам главы департамента, в последние годы инвесторы в ТиНАО активно вкладывают средства как в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских объектов, торгово-развлекательных комплексов, так и в небольшие точки развития малого бизнеса. "Для этого широко осваиваются придомовые территории, образующиеся в результате жилой застройки. Помимо магазинов это пекарни, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и многое другое. Они уже дали городу десятки тысяч дополнительных рабочих мест", - заключил Жидкин.

Всего с момента присоединения новых территорий к столице в 2012 году объем привлеченных инвестиций в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, торговли недавно превысил отметку в 3 трлн рублей. А к 2035 году, по прогнозам экономистов, он достигнет 7 трлн рублей.