"Ростелеком" переведет два уральских вуза на отечественные онлайн-платформы

По словам вице-президент компании на Урале Ивана Пичугина, планируется провести эти работы до 2030 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" планирует до 2030 года провести импортозамещение в цифровой сфере на площадках уральских вузов. В первую очередь планируется перевести на российские аналоги образовательные онлайн-платформы, сообщил на стенде ТАСС на "Иннопроме" вице-президент "Ростелекома" на Урале Иван Пичугин.

Соответствующие договоренности достигнуты на "Иннопроме" с Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Югорским госуниверситетом.

"Договорились с университетами об участии "Ростелекома" в образовательных программах и решении вопросов УрФУ, Югорского госуниверситета, связанных с импортозамещением оборудования, информационных систем, на которых университеты функционируют на сегодняшний день и обучаются. В первую очередь необходимо заместить информационные системы и внедрить некие онлайн-платформы", - сказал Пичугин.

Он отметил, что в университетах появился большой пласт дистанционного обучения, для чего требуются соответствующие платформы, которые "Ростелеком" готов предложить взамен иностранных аналогов. Однако, по словам собеседника агентства, провести такую работу быстро не удастся, - компания надеется провести эти работы до 2030 года.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема выставки - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.