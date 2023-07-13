В Швейцарии выявили второй с марта случай атипичной формы коровьего бешенства

Опасности для людей и животных нет, подчеркнули в правительстве

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Ветеринарная служба Швейцарии выявила второй за четыре месяца случай атипичной формы губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭКРС), известной как коровье бешенство. На настоящий момент туша больной коровы сожжена и не представляет опасности для человека и животных, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте правительства.

"Ветеринарная служба обнаружила атипичную форму губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота у коровы в кантоне Санкт-Галлен. В отличие от классической формы заболевания, атипичная ГЭКРС может появиться спонтанно и не связана с употреблением животной муки", - отметили власти, напомнив, что использование в качестве корма для жвачных муки животного происхождения запрещено в Швейцарии с 1 декабря 1990 года.

В Берне пояснили, что лабораторные исследования проводились в рамках программы эпиднадзора за ГЭКРС. Атипичная форма болезни была выявлена в Санкт-Галлене у 13-летней коровы, усыпленной по причине ее возраста. "Туша была должным образом утилизирована и сожжена: таким образом мясо больной коровы не попало в пищевую цепочку. Поэтому опасности для людей и животных нет", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что "нет никакой связи между этим случаем и тем, что произошел в кантоне Граубюнден в марте", когда у 12-летней коровы также была выявлена атипичная форма ГЭКРС.

В Берне в связи с этим заверили, что в Швейцарии успешно ведется борьба с "классической коровьей энцефалопатией". С 2015 года Конфедерация имеет "статус страны с незначительным риском коровьего бешенства". "Атипичные случаи ГЭКРС, подобные тому, о котором идет речь в этом пресс-релизе, не влияют на международный эпидемиологический статус Швейцарии", - говорится в сообщении.