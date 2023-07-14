ООН спрогнозировала жару в Средиземноморском регионе в ближайшие две недели

На Ближнем Востоке и юго-востоке Турции местами будет до 45 градусов, сказано в прогнозе Всемирной метеорологической организации

ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Температура в Средиземноморском регионе в ближайшие две недели будет в среднем на один-пять градусов Цельсия превышать обычные значения. Такой прогноз опубликовала в четверг в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"По крайней мере, в течение следующих двух недель в Средиземноморском регионе прогнозируются температуры выше нормы", - отметили в ВМО. "Еженедельные аномалии будут находиться в пределах от одного до пяти градусов Цельсия. Суточные максимумы во многих местах будут часто превышать 35-40 градусов, на Ближнем Востоке и юго-востоке Турции местами будет до 45 градусов. Вероятно продолжение [жары] в августе", - говорится в сообщении организации. Метеорологи предупредили в этой связи о "повышенном риске теплового удара и лесных пожаров".

Температуры на поверхности Средиземного моря "в ближайшие дни и недели будут исключительно высокими, превышая в некоторых районах 30 градусов Цельсия". В западной части Средиземного моря температура, как ожидается, будет более чем на четыре градуса Цельсия выше средних значений. В ВМО обратили внимание, что Северная Африка сейчас "страдает от высоких температур". Метеорологическая служба Марокко объявила красный уровень опасности из-за сильной жары в южных районах страны.

"Исключительно высокие температуры в субтропических регионах являются основным метеорологическим источником продолжительной волны тепла над Средиземным морем", - заявил руководитель отдела мониторинга климата ВМО Омар Баддур.