В южных реках Хабаровского края прогнозируют подъем воды

Предполагается, что дождевые паводки пройдут без угрозы хозяйственным объектам и населенным пунктам

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Гидрологи прогнозируют подъем воды в южных реках Хабаровского края после дождей, сообщается на сайте регионального правительства.

"Дожди, прошедшие в Хабаровском крае во время последнего циклона, повлияли на водный режим южных рек. По данным Дальневосточного УГМС, сейчас в них отмечается подъем воды на 20-90 см за сутки. Такая картина наблюдается на реках Хор, Правый Подхоренок, Сукпай, Катэн, Бикин и на других", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дождевые паводки пройдут без угрозы хозяйственным объектам и населенным пунктам. Однако в Вяземском, Бикинском районах и в районе имени Лазо будут следить за развитием обстановки.

В целом ситуация на реках Хабаровского края в июле остается спокойной. На малых реках преобладает тенденция спада воды. На Амуре у Хабаровска уровень воды, по данным с сайта Дальневосточного гидрометцентра, составил 112 см. В ближайшие двое суток вода на этом участке поднимется на 15-20 см.

В июне уровень воды в Амуре у Хабаровска, а также в ряде других рек опускался ниже обычных показателей на 0,5-1 метр. Временно прекращались подходы теплоходов к некоторым остановкам левого берега, где расположены дачи. К концу июля гидрологи ожидают подъема уровня воды в Амуре у Хабаровска до 3,5 метра, сильных паводков при этом не прогнозируется.