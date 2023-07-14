14 июля, 03:18

В ЕАО приняли закон, запрещающий самовыгул собак

В регионе с 1 ноября становится обязательной регистрация и идентификация животных

ТАСС, 14 июля. Парламент Еврейской автономной области (ЕАО) принял закон, включающий дополнительные требования к содержанию домашних животных, в частности запрещающий свободный выгул собак. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель городской думы Биробиджана Антон Болтов.

"Дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу на территории ЕАО, появились в нашей области. Наша инициатива городской думы сегодня была принята в законодательном собрании ЕАО во втором и третьем чтении. Требований очень много, поэтому расскажу об основных моментах: самовыгул собак запрещен; запрещено выгуливать собак на детских площадках, общественных пространствах и тротуарах, а самое главное нормой подразумевается уборка за своими питомцами", - написал Болтов.

С 1 ноября регистрация и идентификация животных в регионе становится обязательной. За нарушение данного закона предусмотрено административное наказание - штрафы. 

Теги:
РоссияЕврейская автономная область
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