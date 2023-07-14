Белгородская область начинает выплаты жителям Шебекинского округа, не имеющим регистрации

Размер выплат составит 10 тыс. и 50 тыс. рублей

ТАСС, 14 июля. Власти Белгородской области в четверг начнут выплаты по 10 тыс. рублей и 50 тыс. рублей жителям Шебекинского городского округа, которые проживают на его территории без регистрации. Выплаты будут проводить при наличии некоторых документов, например, трудового договора или на аренду жилья, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"С сегодняшнего дня начинаем выплаты жителям Шебекинского округа, которым по закону не положены выплаты в 10 и 50 тыс. рублей, но исходя из сложной ситуации и моральной ответственности, мы постараемся выплаты осуществить за счет внебюджетных источников", - написал он.

По данным губернатора региона, органы местного самоуправления занимаются проверкой достоверности предоставляемых данных, например, есть ли трудовые взаимоотношения между человеком, подавшим заявление на выплаты, и организацией на территории округа. "Есть ли, например, у этого человека договор аренды на проживание в съемном жилье и другие моменты, которые могут быть обоснованием. Вся необходимая информация будет находиться в органах местного самоуправления", - написал он.

Ранее власти Белгородской области сообщали, что право на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей имеют жители 15 населенных пунктов Белгородской области, в которых был введен режим чрезвычайной ситуации.