В Мариуполе назовут сквер в честь иркутянина, который накрыл собой гранату и спас отряд

Радист-разведчик Эдуард Дьяконов погиб 24 марта 2022 года

ИРКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) поддержали предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева назвать городской сквер Мариуполя именем иркутянина Эдуарда Дьяконова, который, будучи раненым, накрыл собой гранату и спас отряд. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Именем Героя России Эдуарда Дьяконова будет назван сквер в Мариуполе. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в письме на имя губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. С просьбой присвоить имя Эдуарда Дьяконова одной из улиц Мариуполя Игорь Кобзев обратился к Денису Пушилину в мае этого года", - говорится в сообщении.

Радист-разведчик Эдуард Дьяконов погиб 24 марта 2022 года. Он был ранен во время боя и принял решение накрыть собой гранату, чтобы защитить свой отряд. Иркутянину был 21 год. Он похоронен в Иркутске, ему присвоено звание Героя России посмертно. 23 февраля 2023 года на фасаде иркутской гимназии №25, в которой учился Дьяконов, была открыта мемориальная доска.