В Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ

В мероприятии приняли участие около 15 кораблей и катеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Первая репетиция Главного военно-морского парада прошла в пятницу в акватории Невы в Санкт-Петербурге. По фарватеру главной морской артерии города в составе тактических групп прошли в парадном строю около 15 кораблей и катеров, передает корреспондент ТАСС.

В ходе тренировки было отработано соблюдение необходимой дистанции между кораблями, а также поддержание заданной скорости для удержания кораблей на заданном курсе при следовании их по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого мостов.

Как ранее сообщал ТАСС, для подготовки к параду, который состоится 30 июля, будет изменен график разводки мостов и введены ограничения движения автотранспорта. В ночь с 13 на 14 июля и c 15 на 16 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 06:00. Литейный мост будет разведен с 01:40 до 06:00. Троицкий мост - с 01:20 до 06:00.

В 2022 году Главный военно-морской парад проходил 31 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем приняли участие 36 кораблей и катеров, 4 подводные лодки, 7 парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад уже успел стать центральным действием главного военно-морского праздника страны.