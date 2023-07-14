В рамках Московского урбанистического форума откроют Музей вредных привычек

В одном из залов разместят арт-объекты, которые покажут, как алкоголь, курение, неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни влияют на здоровье

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Музей вредных привычек, где разместят арт-объекты о негативном влиянии алкоголя, курения и неправильного питания на организм, будет работать в Гостином дворе в рамках Московского урбанистического форума. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра столицы.

"На одной из площадок Московского урбанистического форума, в Гостином дворе, откроется музей вредных привычек. Он будет работать с 1 августа по 10 сентября с 09:00 до 22:00. В одном из залов разместят арт-объекты, которые покажут, как алкоголь, курение, неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни влияют на наше здоровье. Тематические инсталляции помогут задуматься о вредных привычках, которые часто становятся причиной самых разных заболеваний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что музей вредных привычек - одна из многочисленных площадок выставочной экспозиции форума, которые посвящены здоровью и заботе о себе и близких.

В тексте также сообщается, что в Гостином Дворе появится симуляционный центр, где можно будет попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи, увидеть современную операционную с хирургическим оборудованием, научиться делать уколы, ставить капельницы или проводить сердечно-легочную реанимацию. Гости также смогут познакомиться с процессом создания фантомов - искусственных внутренних органов.