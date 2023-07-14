14 июля, 06:29

На подъезде к Крымскому мосту в очереди со стороны Кубани ожидают более 200 автомобилей

В очереди со стороны Керчи ожидают 130 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Очередь более чем из 200 автомобилей образовалась утром в пятницу на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. В очереди со стороны Керчи ожидают 130 автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"В очереди со стороны Тамани находится 228 транспортных средств. Время ожидания - около часа. В очереди со стороны Керчи находится 130 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Многокилометровые пробки при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также проведения досмотра при въезде на мост, который проводится после теракта 8 октября 2022 года. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км. При этом власти Крыма заявляли, что пиковая нагрузка на подъездах к мосту ожидается 16-17 июля. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрым
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