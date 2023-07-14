Власти Москвы присвоили адреса новым корпусам Научного центра неврологии

Клиническому корпусу - Волоколамское шоссе, дом 80, строение 2, а зданию патологоанатомического корпуса - Волоколамское шоссе, дом 80, строение 3

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) выполнили работы, необходимые для ввода в эксплуатацию двух новых корпусов ФГБНУ "Научный центр неврологии". Также департамент городского имущества присвоил новым зданиям адреса, сообщила в пятницу пресс-служба департамента.

"Инженеры учреждения подготовили необходимую для ввода в эксплуатацию документацию: технический паспорт и план, экспликации и поэтажные планы. Также департамент городского имущества присвоил новым зданиям адреса. Клиническому корпусу - Волоколамское шоссе, дом 80, строение 2, а зданию патологоанатомического корпуса - Волоколамское шоссе, дом 80, строение 3", - приводятся слова руководителя департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максима Гамана.

Клинический корпус представляет собой семиэтажное здание с подвалом и двухэтажным надземным переходом в старый корпус Центра. Общая площадь объекта составляет почти 13,3 тыс. кв. м. Пространство будет приспособлено для лечебных целей, а также для размещения административных помещений. Патологоанатомический корпус - это двухэтажное здание с подвалом общей площадью 598,1 кв. м.

"Научный центр неврологии" - российское государственное научное и лечебно-диагностическое заведение. Сотрудники института исследуют и лечат заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем.