В Калининградской области в очереди на въезд в Литву находятся 330 большегрузных машин

Еще 25 фур находятся на нейтральной полосе

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Очередь большегрузных машин, ожидающих выезда из Калининградской области в Литву на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское", за сутки увеличилась, на утро пятницы она составляет 330 единиц транспортных средств, сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

"По данным на 09:00 местного времени (10:00 мск) 14 июля перед таможенным постом МАПП "Чернышевское" в направлении Литовской Республики выезда ожидают 330 грузовиков, еще 25 фур находятся на нейтральной полосе, уже оформленные российскими таможенниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в Российскую Федерацию (в Калининградскую область) проследовало 167 грузовых транспортных средств, в Литву - 90. На въезд в самый западный российский регион очередь отсутствует, уточнили в пресс-службе.

В целом же сотрудники таможенных постов, расположенных в автомобильных пунктах пропуска, оформили за сутки 121 грузовой и 439 легковых транспортных средств, которые следовали в Польшу и Литву, а также 206 большегрузов и 470 легковых автомобилей, прибывших в Калининградскую область.

Как сообщалось ранее, очередь фур на МАПП "Чернышевское" на выезд из Калининградской области в Литву, превышающая 200 единиц, фиксируется с минувших выходных, в последние трое суток она интенсивно увеличивается. "Скорость же таможенного оформления грузовых транспортных средств литовскими службами не растет, она остается на уровне 3-4 фур в час", - прокомментировали ТАСС ситуацию в пресс-службе областной таможни.

О ситуации

В Калининградской области расположены четыре пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них не работают из-за ограничений, введенных еще в пандемию коронавируса. Пропуск машин через исторический мост королевы Луизы с 28 апреля 2022 года закрыт из-за необходимости его реконструкции. Весь грузовой поток проходит через единственный работающий на российско-литовском участке границе МАПП "Чернышевское".

В июне 2022 года Литва ввела ограничения на сухопутный транзит некоторых грузов в Калининградскую область из-за санкций ЕС. В июле того же года Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. Тогда же Литовские железные дороги сообщили о возобновлении транзита грузов в Калининградскую область через территорию республики. На перевозки автотранспортом ограничения сохраняются и в текущем году.