СК идентифицировал личности почти 200 погибших мирных жителей Донбасса с помощью экспертиз

В ведомстве сообщили, что криминалисты ведомства продолжают оказывать практическую помощь следствию по осмотру объектов, подвергшихся обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Личности почти 200 погибших мирных жителей идентифицированы в Донбассе с помощью экспертиз. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Результаты экспертных исследований, проведенных в рамках работы по идентификации погибших мирных жителей Донбасса, к настоящему моменту позволили установить личности почти 200 человек", - говорится в сообщении.

В СК также отметили, что криминалисты ведомства продолжают оказывать практическую помощь следствию по осмотру объектов, подвергшихся обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. "Только за последние два месяца осмотрено более четырех тысяч частных домовладений. В последующем на основании полученных сведений экспертами судебно-экспертного центра СК России проводится оценка причиненного ущерба", - добавили в СК.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.