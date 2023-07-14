В Атлантическом океане зафиксировали субтропический шторм "Дон"

Скорость порывов ветра в пределах стихии составляет 23 м/с

ТАСС, 14 июля. Субтропический шторм "Дон" сформировался в центральной части Атлантического океана. Об этом в пятницу сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет 23 м/с. Шторм движется в северном направлении со скоростью 9 км/ч и в настоящее время находится в 1 875 км к юго-западу от Азорских островов.

В ближайшие дни ожидается постепенное ослабление стихии. К воскресенью прогнозируется смена направления движения шторма на восток.