Прокуратура Гамбурга велела передать конфискованное у россиянина в ФРГ авто владельцу

Deutsche Welle ранее со ссылкой на владельца автомобиля Ивана Коваля заявила, что таможня Германии вернет ему конфискованную машину с номером России

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратура Гамбурга распорядилась передать конфискованный у россиянина в ФРГ из-за санкций автомобиль обратно владельцу. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС заявили в пресс-службе гамбургской прокуратуры в ответ на соответствующий запрос.

"Прокуратура распорядилась передать автомобиль владельцу. Формально процедура еще не прекращена", - отметили в прокуратуре на просьбу прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что россиянин вернул себе автомобиль, конфискованный в Германии из-за санкций. "В настоящее время документы отправлены. После того как документы будут возвращены, будет рассмотрен вопрос о прекращении производства по делу", - уточнили в прокуратуре.

Ранее медиакорпорация Deutsche Welle (DW признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на владельца автомобиля Ивана Коваля сообщила, что таможня ФРГ вернет ему конфискованную машину с номером РФ. По решению прокуратуры Гамбурга, где рассматривалось дело, как указывала DW, таможня вернет автомобиль, дело закрыто.

Посольство РФ в Германии ранее рекомендовало гражданам временно воздержаться от ввоза на территорию ФРГ машин с российскими номерами. В заявлении говорилось, что посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита. Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, во внимание не принимаются, отметили в посольстве. Как заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит без должной реакции действия властей Берлина по изъятию частных автомобилей у российских граждан.

29 июня в ответ на запрос ТАСС Таможенная служба ФРГ не исключила возможность конфискации автомобилей с российскими номерами в случае нарушения санкционного режима ЕС. Это может произойти на основании регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине". Там прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров, включая автомобили. Германская таможня понимает под термином "ввоз" любое физическое перемещение товаров в ЕС, то есть не только для продажи.

До этого СМИ сообщали, что в Германии зафиксировано восемь случаев изъятия легковых автомобилей с российскими номерами.